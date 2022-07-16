Александр Бублик обыграл экс-первую ракетку мира и вышел в полуфинал АТР 250

В полуфинале турнира ATP 250 казахстанский теннисист Александр Бублик сыграет с Джэйсоном Кублером из Австралии, передает Zakon.kz.

Казахстанец Александр Бублик в 1/4 финала травяного турнира ATP 250 в Ньюпорте (США) нанес поражение экс-первой ракетке мира, шотландцу Энди Маррею, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 46 минут. 42-я ракетка мира Бублик сделал 11 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале турнира Александр сыграет с Джэйсоном Кублером из Австралии.

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