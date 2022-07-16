Гибель казахстанца в Кыргызстане: очевидец рассказала о погибшем
16 июля в Иссык-Кульской области Кыргызстана погиб гражданин Казахстана. Стало известно, что он был тренером сборной Казахстана по легкой атлетике.
58-летний Мурат Джузгенбаев приехал в Кыргызстан на сборы и подготовку к чемпионатам вместе с двумя учениками. Они прибыли в Кыргызстан 3 июля.
Одна из очевидцев происшествия – тренер по плаванию Меруерт Достаева – рассказала Zakon.kz, что утром 16 июля Мурат Джузгенбаев находился на дистанции вместе со своей несовершеннолетней ученицей.
Я знакома с его учеником. Они часто приезжают на старт. До этого случая были опасные моменты на дорогах. Сейчас тренировочный процесс приостановлен. К месту приехала милиция и скорая помощь. У девочки психологическая травма. Второй ученик прибыл на место чуть позже.Меруерт Достаева
Меруерт Достаева обратилась к властям Кыргызстана с просьбой провести открытое и прозрачное расследование происшествия.
Ранее она опубликовала пост в Instagram, где отметила, что Иссык-Кульская область славится среди спортсменов всего мира благодаря своему высокогорному климату.
На сборы ежегодно приезжают велосипедисты, триатлеты, бегуны, пловцы и другие спортсмены. Однако условий для безопасных тренировок в регионе нет.
Пока не начнут строить велодорожки и тротуары для спортсменов, это будет происходить бесконечно. Уважаемые власти, пожалуйста, обратите внимание на этот несчастный случай и начните создавать условия для спортсменов, – рассказала Достаева.
В Федерации легкой атлетики Казахстана выразили соболезнования родным и близким Мурата Джузгенбаева – мастера спорта СССР, тренера высшей категории.
Мурат Туабаевич был профессионалом своего дела, преданным, ответственным и трудолюбивым человеком, подготовленным рядом сильнейших спортсменов. Его мастерство и квалификация никогда не забудутся.Федерация легкой атлетики Казахстана
Прощание с Муратом Джузгенбаевым пройдет на родине тренера – в селе Унгуртас Алматинской области.
Смертельное ДТП произошло на 97-м километре трассы Балыкчи – Ананьево – Каракол.
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