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Гибель казахстанца в Кыргызстане: очевидец рассказала о погибшем

Погибший в Кыргызстане тренер по легкой атлетике Фото предоставила Меруерт Достаева
В Иссык-Кульской области водитель не справился с управлением и сбил велосипедиста, ехавшего по обочине дороги. Он скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

16 июля в Иссык-Кульской области Кыргызстана погиб гражданин Казахстана. Стало известно, что он был тренером сборной Казахстана по легкой атлетике.

58-летний Мурат Джузгенбаев приехал в Кыргызстан на сборы и подготовку к чемпионатам вместе с двумя учениками. Они прибыли в Кыргызстан 3 июля.

Одна из очевидцев происшествия – тренер по плаванию Меруерт Достаева – рассказала Zakon.kz, что утром 16 июля Мурат Джузгенбаев находился на дистанции вместе со своей несовершеннолетней ученицей.

Я знакома с его учеником. Они часто приезжают на старт. До этого случая были опасные моменты на дорогах. Сейчас тренировочный процесс приостановлен. К месту приехала милиция и скорая помощь. У девочки психологическая травма. Второй ученик прибыл на место чуть позже.Меруерт Достаева

Меруерт Достаева обратилась к властям Кыргызстана с просьбой провести открытое и прозрачное расследование происшествия.

Ранее она опубликовала пост в Instagram, где отметила, что Иссык-Кульская область славится среди спортсменов всего мира благодаря своему высокогорному климату.

На сборы ежегодно приезжают велосипедисты, триатлеты, бегуны, пловцы и другие спортсмены. Однако условий для безопасных тренировок в регионе нет.

Пока не начнут строить велодорожки и тротуары для спортсменов, это будет происходить бесконечно. Уважаемые власти, пожалуйста, обратите внимание на этот несчастный случай и начните создавать условия для спортсменов, – рассказала Достаева.

В Федерации легкой атлетики Казахстана выразили соболезнования родным и близким Мурата Джузгенбаева – мастера спорта СССР, тренера высшей категории.

Мурат Туабаевич был профессионалом своего дела, преданным, ответственным и трудолюбивым человеком, подготовленным рядом сильнейших спортсменов. Его мастерство и квалификация никогда не забудутся.Федерация легкой атлетики Казахстана

Прощание с Муратом Джузгенбаевым пройдет на родине тренера – в селе Унгуртас Алматинской области.

Смертельное ДТП произошло на 97-м километре трассы Балыкчи – Ананьево – Каракол.

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