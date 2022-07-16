На месяц будет частично перекрыто движение на одной из улиц в Нур-Султане

Фото: Zakon.kz

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по мосту М-1, передает Zakon.kz.

Движение будет закрыто с 16 июля по 15 августа на участке дороги по мосту М-1 от пр. Момышулы до транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении управления. Читайте также Около 240 человек умерли из-за экстремальной жары в Испании

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