На месяц будет частично перекрыто движение на одной из улиц в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по мосту М-1, передает Zakon.kz.
Движение будет закрыто с 16 июля по 15 августа на участке дороги по мосту М-1 от пр. Момышулы до транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении управления.
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