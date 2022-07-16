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В Актау восемь человек унесло в море на сапбордах и надувной лодке

спасение Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Сотрудники ДЧС региона провели три спасательные операции, благодаря которым они помогли восьми пострадавшим, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», первый инцидент произошел вечером 15 июля. Напротив жилого массива «Приморский» в море на сапбордах унесло трех человек – двое из них 1991 года рождения, третий – 1993 года рождения. Медпомощь им не потребовалась.

Тем же вечером еще трех человек, 1975, 2004 и 2008 годов рождения, на сапбордах также удалось спасти в 1А микрорайоне. Медики оказали им первую помощь.

спасательная операция

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

Третья спасательная операция прошла в селе Акшукур Тупкараганского района. На надувной лодке далеко от берега унесло двух человек – 1987 и 1988 годов рождения. Спасенных мужчин передали работникам Центра скорой медицинской помощи.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы проходили в ходе проведения спасательной акции по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

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