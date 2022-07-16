В Актау восемь человек унесло в море на сапбордах и надувной лодке

Сотрудники ДЧС региона провели три спасательные операции, благодаря которым они помогли восьми пострадавшим, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», первый инцидент произошел вечером 15 июля. Напротив жилого массива «Приморский» в море на сапбордах унесло трех человек – двое из них 1991 года рождения, третий – 1993 года рождения. Медпомощь им не потребовалась.

Тем же вечером еще трех человек, 1975, 2004 и 2008 годов рождения, на сапбордах также удалось спасти в 1А микрорайоне. Медики оказали им первую помощь.

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

Третья спасательная операция прошла в селе Акшукур Тупкараганского района. На надувной лодке далеко от берега унесло двух человек – 1987 и 1988 годов рождения. Спасенных мужчин передали работникам Центра скорой медицинской помощи.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы проходили в ходе проведения спасательной акции по предупреждению чрезвычайных ситуаций.