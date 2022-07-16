Жара до +42°C, шквал и гроза ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 областях страны на 17 июля, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане временами гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью на севере, востоке – сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке, юге области, 15-20 м/с.

Днем на севере и востоке Жетысуской области, в Талдыкоргане – сильная жара +35...+37°C.

Днем на юге и севере Алматинской области – сильная жара +35...+37°C. В Алматы днем – сильная жара +36°C. В Конаеве днем – сильная жара +35...+37°C.

Днем на юге Актюбинской области сохраняется сильная жара +35...+38°C.

Ночью на севере, днем на большей части Абайской области – гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, западе области, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем на юге области – сильная жара +35°C. В Семее – гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе, севере, северо-востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области – гроза. Днем на северо-западе, севере, северо-востоке области – град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на северо-западе, севере, северо-востоке области, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске – гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области – пыльная буря. Ветер северный днем в центре области, 15-20 м/с. Днем – сильная жара +40...+42°C. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области – гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Атырауской области – очень сильная жара +42°C. В Атырау днем – очень сильная жара +40...+42°C, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Мангистауской области – чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, востоке, юге Павлодарской области – гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром – гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.