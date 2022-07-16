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Благотворительный марафон Asar joly стартовал в столице

национальная игра Фото: УПВ города Нур-Султана
Марафон организован в формате курултая в этноауле на ипподроме «Казанат», сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии открытия знаменательного мероприятия, организованного по инициативе благотворительного фонда Asar Ume при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, акимата города Нур-Султана и городского управления по вопросам молодежной политики, приняли участие заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, заместитель акима Нур-Султана Есет Байкен и представители ряда благотворительных организаций страны.

соревнование

Фото: УПВ города Нур-Султана

Благотворительный марафон Asar Joly, инициированный членом Совета по молодежной политике при президенте РК, руководителем общественного фонда Asar Ume Асхатом Нурмашевым, проходит в целях поддержки общественно полезных молодежных инициатив, направленных на формирование, укрепление духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, пропаганду культуры и традиций народа страны.

марафон

Фото: УПВ города Нур-Султана

Данный проект реализуется при непосредственной поддержке правительства и содействии Министерства информации и общественного развития, акимата города Нур-Султана, и в дальнейшем планируется его продолжение в двадцати регионах страны.

Моя прямая задача – поддерживать такие проекты. Проекту Asar joly помогают все акиматы страны. В связи с этим ранее мы провели специальное заседание, договорились с акимами. Это всего лишь один большой проект в направлении увеличения доходов. Давайте поддержим такие важные проекты, – сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

игра

Фото: УПВ города Нур-Султана

Цель проекта Asar joly – проехать 20 тыс. км по всей стране, по всем городам, совершать добро, дать приют нуждающимся, помочь, дать мотивацию маленьким детям, семьям, находящимся в беде. По всей стране планируем обеспечить жильем около пятидесяти семей. Кроме того, есть идея помочь с работой, образованием, профессией, – уточнил руководитель благотворительного фонда Asar Ume Асхат Нурмашев.

игра на музыкальных инструментах

Фото: УПВ города Нур-Султана

Стоит отметить, что Asar Ume – это общественный фонд помощи многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогающий молодежи трудоустроиться, учиться, заниматься бизнесом. Сегодня фонд объединяет молодых и взрослых волонтеров, предпринимателей, рабочих и активных граждан вокруг создания добра. За три года существования фонд объединил более трех миллионов человек по всему Казахстану и принял участие в обеспечении жильем 440 малообеспеченных семей страны.

На данном мероприятии были возрождены не только традиции асар, но и национальные игры – стрельба из лука, тенге алу, асык ату.

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