Дело о слежке за адвокатами в Алматы: коллегия прокомментировала инцидент
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Адвокаты руководствуются своим Кодексом этики, согласно которому в профессиональной деятельности должны заботиться о престиже профессии, руководствоваться принципами нравственности и верховенства права. Мы уверены, что такие же требования должны распространяться на всех, кто имеет высшее юридическое образование. При этом считаем, что расследование в отношении юридического консультанта Бурхана Жансеитова должно проводиться несвязанным с конфликтом органом, при строгом соблюдении принципа законности и предоставлением ему права на квалифицированную юридическую помощь.Республиканская коллегия адвокатов
Кроме того, в коллегии прокомментировали инцидент со слежкой за их коллегой.
По инциденту, связанному с наблюдением за адвокатом Лейлой Рамазановой, произошедшему в ночь с 13-го на 14-ое июля в городе Алматы, РКА направила обращения в адрес Генпрокуратуры, МВД и Уполномоченного по правам человека. Полагаем, что справедливое решение по данному вопросу в общих интересах всех участников конфликта. Республиканская коллегия адвокатов
РКА также обращает внимание всех государственных органов на неукоснительное соблюдение установленных законом гарантий адвокатской деятельности, в том числе:
незыблемости адвокатской тайны;
запрета на проведение негласных следственных действий в отношении адвокатов;
запрета на вмешательство и воспрепятствование адвокатской деятельности;
запрета на отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую помощь;
права адвоката на безопасность при осуществлении профессиональной деятельности;
права адвоката на свидания со своим подзащитным наедине и в условиях, обеспечивающих конфиденциальность.
Адвокаты, судьи, прокуроры, следователи, дознаватели и юридические консультанты являются юристами и имеют единую миссию – служить праву. Вместе с тем распространенная практика пренебрежительного отношения к правам адвокатов, грубые и систематические нарушения гарантий адвокатской деятельности нивелируют ценности общей для всех юридической профессии, влекут конфликты и неприятие позиций друг друга. Все это в итоге препятствует становлению справедливого и правового государства, – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что алматинский адвокат пожаловалась на слежку неизвестными людьми. Она попросила помощи коллеги – Бурхана Жансеитова. Прибыв на место, он заблокировал машину следящих. Позже сотрудники полиции увезли их в отделение.
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В Агентстве финансового мониторинга эту историю опровергли. В ведомстве рассказали, что их сотрудники вели слежку за подозреваемыми в рейдерстве. Бурхан Жансеитов решил помешать им.
По словам АФМ, Жансеитов накинулся на оперативника агентства и нанес ему телесные повреждения. Кроме того, его обвиняют в инсценировке слежки за адвокатами.