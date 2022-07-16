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Тонущих парней спасли на Капшагайском водохранилище

водохранилище Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Инцидент произошел на городском пляже №7 в Конаеве около 14:45, передает Zakon.kz.
В ходе патрулирования городского пляжа №7 спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области были спасены двое молодых людей 1997 года рождения, которые заплыли на 150 м от берега, попали в глубину и начали тонуть. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Спасенные были доставлены на берег, медпомощь им не потребовалась.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде.

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