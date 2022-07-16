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Столичные огнеборцы потушили крупный пожар, разгоревшийся на территории бани

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана
Общая площадь пожара, разгоревшегося по адресу: переулок Мирный, д. 17, составила 400 кв. м, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что горят хозяйственная постройка, баня и кровля частного дома с дальнейшим переходом горения на соседнее временное строение, хозпостройку, а также на кровлю трехэтажного частного дома, расположенного в переулке Фестивальном.

пожар

Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

Силами огнеборцев пожар локализован в 17:44 и ликвидирован в 18:02.

пожар

Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

Жертв и пострадавших нет.

спасатели

Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

спасатели

Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

Всего в тушении пожара по повышенному рангу вызова был задействован 61 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС города Нур-Султана, а также экстренные службы города.

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