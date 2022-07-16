Столичные огнеборцы потушили крупный пожар, разгоревшийся на территории бани
Ранее сообщалось, что горят хозяйственная постройка, баня и кровля частного дома с дальнейшим переходом горения на соседнее временное строение, хозпостройку, а также на кровлю трехэтажного частного дома, расположенного в переулке Фестивальном.
Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана
Силами огнеборцев пожар локализован в 17:44 и ликвидирован в 18:02.
Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана
Жертв и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Фото: пресс-служба ДЧС города Нур-Султана
Всего в тушении пожара по повышенному рангу вызова был задействован 61 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС города Нур-Султана, а также экстренные службы города.