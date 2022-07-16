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Умер основатель британской группы Happy Mondays

смерть музыканта Фото: pxhere
Басист Пол Райдер ушел из жизни в 58 лет. О причинах смерти музыканта пока неизвестно, передает Zakon.kz.
Семья Райдеров и участники коллектива Happy Mondays глубоко опечалены и шокированы известием, что сегодня утром не стало Пола Райдера. Его нам будет не хватать, – цитируют его коллег «Известия».

Пол Райдер основал Happy Mondays в 1980 году, сооснователем был его брат Шон. Кроме музыкальной деятельности, Райдер также снимался в фильмах «Призраки Оксфорд-стрит», «Потерять это» и «24 часа вечеринки».

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Елена Беляева
Великобритания
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