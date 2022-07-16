В Павлодаре с начала года родилось три тройни

Двух девочек и одного мальчика жительница Павлодара родила 3 июля, передает Zakon.kz.

Как пишет pavlodarnews.kz, вес каждого ребенка превышает два килограмма, а рост – 47, 48 и 49 см.

Теперь в семье Айгулим и Рымбека Кабиденовых четверо детей. Тройняшек назвали Алима, Карима и Алимжан.

По данным Управления здравоохранения, это третья тройня, которая появилась на свет в 2022 году в Павлодарской области.