Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодаре с начала года родилось три тройни

рождение тройни Фото: Александра Логвина
Двух девочек и одного мальчика жительница Павлодара родила 3 июля, передает Zakon.kz.

Как пишет pavlodarnews.kz, вес каждого ребенка превышает два килограмма, а рост – 47, 48 и 49 см.

Теперь в семье Айгулим и Рымбека Кабиденовых четверо детей. Тройняшек назвали Алима, Карима и Алимжан.

По данным Управления здравоохранения, это третья тройня, которая появилась на свет в 2022 году в Павлодарской области.

Читайте также

Как вести себя во время землетрясения, рассказали в ДЧС ВКО

Жара до +42°C, шквал и гроза ожидаются в Казахстане

КГА проведет расследование из-за массовых задержек рейсов и жалоб граждан

Елена Беляева
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
казахстанские студенты в России
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам
Фотография с первенцем
Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
директор нацмузея РК
В Нацмузее заявили о непричастности Мухамедиулы к новому эпизоду хищения
Нур-Султан
Жара до +42°C, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
суд Рики Мартин домогательство
Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления