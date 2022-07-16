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Левандовски покидает «Баварию» и переходит в «Барселону»

футболист Фото: Instagram/_rl9
Польский форвард Роберт Левандовски, рекордсмен немецкого чемпионата по забитым мячам, в ближайшее время подпишет контракт с испанским клубом, передает Zakon.kz.
Это хорошо для обеих сторон, что у нас есть ясность. Роберт заслужил нашу признательность, он выиграл с нами все. Мы невероятно благодарны ему, – сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер.

Отмечается, что договоренность пока устная, контракт все еще находится на рассмотрении.

Левандовски много сделал для «Баварии». Мы долго вели переговоры с нашими коллегами из «Барселоны» и уточняли детали. Сегодня утром он попрощался с командой. После нашей поездки в США он вернется еще раз, и мы выпьем вместе кофе. Мы желаем ему всяческих успехов в его новом клубе, – заявил член совета директоров «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Известно, что Левандовски на тренировке 16 июля попрощался с партнерами по «Баварии». Его трансфер обойдется каталонцам в 45 млн евро с возможными бонусами в размере 5 млн евро.

В прошлом сезоне 33-летний Левандовски забил 50 голов в 46 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт действует до лета следующего года. Он является рекордсменом бундеслиги по голам — на счету поляка 312 мячей в 384 матчах.

Уточним, что футболист выступал за «Баварию» с 2014 года.

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