Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Африканская цапля отбилась от стаи и укрылась на предприятии в Актау

птица Фото: wikipedia
Птицу обнаружили сотрудники негосударственной противопожарной службы на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром», передает Zakon.kz.

Как пишет Inaktau, черная цапля приземлилась на кустарник перед фасадом пожарной части и больше не смогла взлететь. Сотрудник компании Карим Мусаев вытащил птицу из кустов и поместил в прохладный пожарный бокс, где она смогла охладиться в воде.

По предположениям специалистов, пернатая из-за жары отстала от стаи и не сумела долететь до озера Караколь буквально километр.

Цаплю забрали инспекторы Карагие-Каракольского заказника и помогли ей добраться до ближайшего водоема – озера Караколь.

Читайте также

В Минэкологии просят выделить деньги на изучение среды обитания сайгаков

Работу над ошибками по сайгакам начало Минэкологии после критики Токаева

Еще один министр получил выговор от президента Казахстана

Елена Беляева
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
казахстанские студенты в России
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам
Фотография с первенцем
Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
директор нацмузея РК
В Нацмузее заявили о непричастности Мухамедиулы к новому эпизоду хищения
Нур-Султан
Жара до +42°C, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
суд Рики Мартин домогательство
Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления