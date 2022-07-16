Африканская цапля отбилась от стаи и укрылась на предприятии в Актау

Птицу обнаружили сотрудники негосударственной противопожарной службы на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром», передает Zakon.kz.

Как пишет Inaktau, черная цапля приземлилась на кустарник перед фасадом пожарной части и больше не смогла взлететь. Сотрудник компании Карим Мусаев вытащил птицу из кустов и поместил в прохладный пожарный бокс, где она смогла охладиться в воде.

По предположениям специалистов, пернатая из-за жары отстала от стаи и не сумела долететь до озера Караколь буквально километр.

Цаплю забрали инспекторы Карагие-Каракольского заказника и помогли ей добраться до ближайшего водоема – озера Караколь.