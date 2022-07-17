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МИД Турции: наша страна не станет «лагерем для беженцев»

Турция Фото: pixabay
Официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич выразил недоумение высказываниями главы МИД Великобритании Лиз Трасс о планах высылки нелегальных мигрантов в Турцию по примеру Руанды, передает Zakon.kz.
В британских СМИ появились сообщения со ссылкой на министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс о том, что она при избрании премьер-министром якобы потребует применения к нашей стране в отношении нелегальных беженцев соглашения, аналогичного с Руандой. Надеемся, что они не соответствуют действительности, – цитирует ТАСС представителя турецкого МИД.

По его словам, «не может быть и речи о превращении Турции, принимающей на протяжении последних восьми лет больше всего беженцев в мире, в лагерь для беженцев». Бильгич подчеркнул, что такой подход несовместим с международными нормами о праве на получение убежища.

Турция не возьмет на себя обязательства третьих стран, – отметил Бильгич.

В Турции, по официальным данным, в настоящее время находится порядка 3,7 млн сирийских беженцев, не считая переселенцев из других стран. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын ранее сообщал, что Анкара не сможет выдержать новую волну беженцев. 

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