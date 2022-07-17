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Железнодорожные перевозки ограничат в Великобритании из-за жары

Великобритания Фото: pixabay
Британский чрезвычайный правительственный комитет Cobra провел уже второе заседание в связи с установившейся в стране жарой, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, в пятницу британская метеорологическая служба объявила на понедельник и вторник следующей недели красный уровень опасности. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться выше 40 градусов. Самая высокая температура, ранее зафиксированная в стране, составила 38,7 градуса.

Отмечается, что ожидаемая тепловая волна так мощна или продолжительна, что может привести к болезням и летальному исходу даже среди здоровых людей, не находящихся в группах риска.

Кроме того, известно, что железнодорожные перевозки будут ограничены на некоторых участках сети, а также рассматривается вероятность закрытия ряда школ в южной части страны.

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