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Врач сообщила, кого больше всех любят кусать комары

кого кусают комары Фото: pixabay
Комары выбирают свою жертву по выделяемому углекислому газу – где его больше, туда комар и летит. Поэтому, когда человек выполняет тяжелую физическую работу или занимается спортом, он вызывает у комаров повышенный к себе интерес, сообщает Zakon.kz.

Выбор жертвы комара определяется индивидуальным запахом человека и температурой его тела, рассказала педиатр Елена Андросова, сообщает «‎Прайм».

Комаров, по словам врача, привлекают запахи молочной кислоты, аммиака, ряда веществ из группы кетонов и некоторые карбоновые кислоты. Насекомые начинают чувствовать эти запахи за несколько десятков метров.

Вещества, выделяемые кожной микрофлорой, – еще одна составляющая, привлекающая комаров. Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение «пахучих веществ», производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным.Елена Андросова

Если сравнить состав индивидуальной микрофлоры того или иного человека с тем, насколько его любят комары, то прослеживается явная закономерность.

Чем разнообразнее микрофлора кожи, тем меньше на нее садится комаров. И, наоборот: чем скуднее видовой состав кожной микрофлоры, тем привлекательнее для комаров человек.Елена Андросова

Также имеются научные данные, что комары выбирают свою жертву по выделяемому углекислому газу – где его больше, туда комар и летит. Поэтому, когда человек выполняет тяжелую физическую работу или занимается спортом, активизируются все обменные процессы, повышается температура тела, выделение углекислого газа увеличивается. Тем самым человек вызывает у комаров повышенный к себе интерес.

Существует научное исследование, которое доказывает, что кровь 1 (0) группы нравится комарам больше, чем другие группы крови. Однако исследование проводилось с комарами определенного вида, возможно, у других видов и пристрастия будут иными.

А вот достоверных научных данных о предпочтении комарами людей определенного пола, цвета кожи в настоящее время нет.

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