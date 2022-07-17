Александр Бублик вышел в финал ATP-250

25-летний казахстанец вышел в шестой финал ATP в карьере. В активе казахстанца один титул ATP, завоеванный на турнире в Монпелье (Франция)-2021, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец Александр Бублик вышел в финал травяного турнира ATP-250 в Ньюпорте (США), сообщает Федерация тенниса Казахстана.

В полуфинале 42-я ракетка мира уверенно обыграл австралийца Джэйсона Кублера, занимающего 102-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час и 10 минут. Бублик выполнил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейка.

В понедельник, 18 июля, в финале Александр встретится с американцем Максимом Кресси.

25-летний казахстанец вышел в шестой финал ATP в карьере, и это его второй финал в Ньюпорте.

В 2019 году Александр в матче за титул уступил американцу Джону Изнеру (6:7 (2:7), 6:3). На сегодняшний день в активе казахстанца один титул ATP, завоеванный на турнире в Монпелье (Франция)-2021.

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