Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Александр Бублик вышел в финал ATP-250

Александр Бублик ATP-250 Фото: Федерация тенниса Казахстана
25-летний казахстанец вышел в шестой финал ATP в карьере. В активе казахстанца один титул ATP, завоеванный на турнире в Монпелье (Франция)-2021, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец Александр Бублик вышел в финал травяного турнира ATP-250 в Ньюпорте (США), сообщает Федерация тенниса Казахстана.

В полуфинале 42-я ракетка мира уверенно обыграл австралийца Джэйсона Кублера, занимающего 102-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час и 10 минут. Бублик выполнил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейка.

В понедельник, 18 июля, в финале Александр встретится с американцем Максимом Кресси.

25-летний казахстанец вышел в шестой финал ATP в карьере, и это его второй финал в Ньюпорте.

В 2019 году Александр в матче за титул уступил американцу Джону Изнеру (6:7 (2:7), 6:3). На сегодняшний день в активе казахстанца один титул ATP, завоеванный на турнире в Монпелье (Франция)-2021.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Данияр Кунафин
Бублик Александр США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
казахстанские студенты в России
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам
Фотография с первенцем
Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном
Нур-Султан
Жара до +42°C, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
директор нацмузея РК
В Нацмузее заявили о непричастности Мухамедиулы к новому эпизоду хищения
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
сахар дефицит решения Казахстан
Выговор за сахар – как решит проблему Карашукеев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления