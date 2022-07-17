Свыше 1,5 тысячи казахстанцев заболели КВИ за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 июля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 489,

в Алматы – 520,

в Шымкенте – 98,

в Акмолинской области – 25,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 82,

в Атырауской области – 27,

в ВКО – 17,

в Жамбылской области – 58,

в ЗКО – 17,

в Карагандинской области – 74,

в Костанайской области – 19,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 11,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 18. Всего в стране подтверждено 1 316 567 случаев. 413 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 72,

в Алматы – 293,

в Алматинской области – 44,

в Павлодарской области – 4. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 295 438 человек. Читайте также Жители Уральска заполонили больницы из-за жары В Павлодаре с начала года родилось три тройни Как вести себя во время землетрясения, рассказали в ДЧС ВКО

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