Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Свыше 1,5 тысячи казахстанцев заболели КВИ за сутки

Врач берет ПЦР-тест Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 июля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 489,

  • в Алматы – 520,

  • в Шымкенте – 98,

  • в Акмолинской области – 25,

  • в Актюбинской области – 10,

  • в Алматинской области – 82,

  • в Атырауской области – 27,

  • в ВКО – 17,

  • в Жамбылской области – 58,

  • в ЗКО – 17,

  • в Карагандинской области – 74,

  • в Костанайской области – 19,

  • в Кызылординской области – 45,

  • в Мангистауской области – 20,

  • в Павлодарской области – 11,

  • в СКО – 16,

  • в Туркестанской области – 18.

Всего в стране подтверждено 1 316 567 случаев.

413 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 72,

  • в Алматы – 293,

  • в Алматинской области – 44,

  • в Павлодарской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 295 438 человек.

Читайте также

Жители Уральска заполонили больницы из-за жары

В Павлодаре с начала года родилось три тройни

Как вести себя во время землетрясения, рассказали в ДЧС ВКО

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
казахстанские студенты в России
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам
Фотография с первенцем
Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном
Нур-Султан
Жара до +42°C, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
директор нацмузея РК
В Нацмузее заявили о непричастности Мухамедиулы к новому эпизоду хищения
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
сахар дефицит решения Казахстан
Выговор за сахар – как решит проблему Карашукеев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления