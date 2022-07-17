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Жители Уральска заполонили больницы из-за жары

Жара в Казахстане люди в больницах Фото: Zakon.kz
Сорокоградусная жара стоит на западе Казахстана. В Уральске из-за нее резко увеличилось пациентов-сердечников и гипертоников, сообщает Zakon.kz.

Жители жалуются на слабость, утомляемость, вялость, головные боли и подавленное настроение. В больницы города ежедневно поступает десятки жителей, страдающих гипертонией, сообщает телеканал «‎Астана».

Пациентов очень много. Увеличилось, до 30 пациентов в день. Я прошу, чтобы пациенты, страдающие артериальной гипертензией, регулярно принимали свою базисную терапию и вовремя обращались по месту прикрепления в поликлиники.терапевт городской многопрофильной больницы Дина Абдирова

Повышенным давлением страдают люди от 30 лет, любые изменения погоды сказываются на их состоянии. Балзира Ахметжанова попала в больницу накануне.

Я давно страдаю от повышенного давления. Но при такой жаркой погоде оно у меня резко поднялось до 240. Не могла ходить, голова кружилась. Вызвала скорую, в больнице поставили систему, сделали уколы.жительница Уральска Балзира Ахметжанова

Жители сидят дома или проводят время у фонтанов и водоемов. Синоптики говорят, что такая жаркая погода продержится до конца июля. Но надежда на кратковременный дождь все же есть.

На западе, севере области кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, на востоке области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-23, днём 27- 32, на юге области 35 тепла. инженер-синоптик Дана Акимгожина

В Казгидромете отмечают, что уже с 15 июля на запад и север страны начнет влиять Северный циклон. Возможно, от него стоит ждать спасительной прохлады.

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