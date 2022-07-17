Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Акции протеста против налоговой реформы прошли в Будапеште

Венгрия протесты против налоговой реформы Фото: pixabay
Условия для подпадания под налог для компаний с низкой ставкой налогообложения с сентября будут ужесточены в Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Тысячи жителей Венгрии вышли на улицы Будапешта с протестом против мер жесткой экономии и новых налоговых преобразований, введенных правительством под руководством премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Deutsche Welle.

Акция состоялась в субботу, 16 июля. Демонстранты откликнулись на призыв бывшего кандидата от оппозиции Петера Марки-Заи, потерпевшего неудачу на выборах в парламент Венгрии в апреле.

Митингующие на время оккупировали мост Маргит через Дунай, а также прошли шествием по нескольким бульварам города. Акции протеста имели место и в предыдущие дни.

Недовольство демонстрантов вызывает налоговая реформа, принятая в Венгрии в ускоренном порядке.

Условия для подпадания под налог для компаний с низкой ставкой налогообложения с сентября будут ужесточены настолько, что большинство из примерно 450 тысяч человек, которых затронут изменения, будут вынуждены увеличить выплаты.

По мнению ряда экспертов, меры нацелены в первую очередь на предпринимателей, самозанятых и представителей интеллигенции. Под нововведения не подпадут только индивидуальные предприниматели, выставляющие счета-фактуры исключительно частным лицам, а также таксисты.

Читайте также

Жители Уральска заполонили больницы из-за жары

Свыше 1,5 тысячи казахстанцев заболели КВИ за сутки

В Павлодаре с начала года родилось три тройни

Данияр Кунафин
Венгрия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
казахстанские студенты в России
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам
Фотография с первенцем
Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном
Нур-Султан
Жара до +42°C, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
директор нацмузея РК
В Нацмузее заявили о непричастности Мухамедиулы к новому эпизоду хищения
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
сахар дефицит решения Казахстан
Выговор за сахар – как решит проблему Карашукеев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления