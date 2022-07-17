Акции протеста против налоговой реформы прошли в Будапеште

Условия для подпадания под налог для компаний с низкой ставкой налогообложения с сентября будут ужесточены в Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Тысячи жителей Венгрии вышли на улицы Будапешта с протестом против мер жесткой экономии и новых налоговых преобразований, введенных правительством под руководством премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Deutsche Welle.

Акция состоялась в субботу, 16 июля. Демонстранты откликнулись на призыв бывшего кандидата от оппозиции Петера Марки-Заи, потерпевшего неудачу на выборах в парламент Венгрии в апреле.

Митингующие на время оккупировали мост Маргит через Дунай, а также прошли шествием по нескольким бульварам города. Акции протеста имели место и в предыдущие дни.

Недовольство демонстрантов вызывает налоговая реформа, принятая в Венгрии в ускоренном порядке.

Условия для подпадания под налог для компаний с низкой ставкой налогообложения с сентября будут ужесточены настолько, что большинство из примерно 450 тысяч человек, которых затронут изменения, будут вынуждены увеличить выплаты.

По мнению ряда экспертов, меры нацелены в первую очередь на предпринимателей, самозанятых и представителей интеллигенции. Под нововведения не подпадут только индивидуальные предприниматели, выставляющие счета-фактуры исключительно частным лицам, а также таксисты.