Головкин покорил самую высокую гору Южной Калифорнии

Казахстанский боксер опубликовал в Instagram фотографию на пике горы, а также напомнил о предстоящем бое с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Zakon.kz.

Высота пика Сан Горгонио – 3500 метров. Хижина «Большой Медведицы» находится в конце подъема и является известной туристической достопримечательностью.

Испанские миссионеры в начале XVII века назвали пик в честь святого мученика Saint Gorgonius, а не в честь Горгоны Медузы из греческой мифологии.

Всего 9 недель до боя в Лас Вегасе, – подписал фото Геннадий Головкин.

Поединок между GGG и «‎Канело»‎ пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе. На кону звание абсолютного чемпиона мира, и ставки в противостоянии этих боксеров высоки как никогда.

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