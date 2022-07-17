Юриста Бурхана Жансеитова отпустили под домашний арест

Следственный суд Алматы отказал в ходатайстве следователя ДЭР Алматы о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Zakon.kz.

Постановлением следственного суда Алматы 17 июля 2022 года в ходатайстве следователя ДЭР Алматы о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей отказано с избранием домашнего ареста в отношении подозреваемого сроком на два месяца, до 17 сентября, – сообщили в пресс-службе следственного суда.

Ранее сообщалось, что алматинский адвокат пожаловалась на слежку за ней, осуществляемую неизвестными людьми. Она попросила помощи коллеги – Бурхана Жансеитова. Прибыв на место, он заблокировал машину следящих. Позже сотрудники полиции увезли их в отделение.

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В Агентстве финансового мониторинга рассказали, что их сотрудники вели слежку за подозреваемыми в рейдерстве. Бурхан Жансеитов решил помешать им.