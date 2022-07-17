Казахстан примет участие в образовательной программе США по АЭС

Программа дает возможность ознакомиться с передовыми ядерными технологиями и новыми инновациями для АЭС, которые внедряются в мире, сообщает Zakon.kz.

Министр энергетики Болат Акчулаков встретился с временным поверенным в делах США в Казахстане и представителями Бюро по международной безопасности нераспространения ядерного оружия программы «Совместное снижение угрозы» Госдепартамента США.

Американская сторона предложила принять участие в программе FIRST – «Базовая инфраструктура для ответственного использования технологий малых модульных реакторов».

Программа направлена на оказание поддержки странам-партнерам США в наращивании потенциала в разработке национальной программы развития атомной энергетики в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности и нераспространения.

На сегодняшний день Казахстан получил технико-коммерческие предложения от шести вендоров из Китая, Кореи, России, США и Франции. Срок реализации проекта составит 10-12 лет.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что АЭС в Казахстане станет международным проектом.