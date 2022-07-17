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Плотина за 200 млн тенге дала течь в Костанайской области

Плотину прорвало в Костанайской области Фото: pixabay
Плотина дала течь спустя два года после сдачи в эксплуатацию. При вводе гидротехнического сооружения изъянов не было, сообщает Zakon.kz.

Плотину, которая прослужила всего два года с момента возведения, просят отремонтировать жители поселка Шили, сообщает «Хабар 24».

На строительство гидротехнического сооружения из республиканского бюджета было выделено почти 200 млн тенге. Но минувшей весной оно не справилось с главной задачей. Удержать получилось лишь малую часть паводковых вод.

За дамбой паводковые воды. Из-за низкой высоты в 1,2 метра часть запасов весной просто ушла в поля. А теперь выяснилось, что течь дали и бетонные плиты. Сейчас сквозь них сочится вода.

За тем, как утекали кубометры пришедшей с полей воды, сельчане наблюдали полмесяца. Сейчас котлован оказался наполовину пустым.

Немного воды осталось. Высоту плотины нужно было два метра делать. Углубление под ней и насыпь тоже маленькая. Вода продолжает уходить снизу. Уже ручьи образовались. Все в овраги бежит. Бюджет выделил 194 миллиона тенге. Куда делись эти деньги, непонятно. Мы обратились в антикоррупционное ведомство с просьбой провести расследование.Общественный активист Ербол Бекбосын

Плотину построили два года назад. Все это время она служила исправно. Связывают это с тем, что предыдущие зимы были малоснежными.

В этом году осадков много было. Вода хорошо шла. Удержать всю не получилось. Этот котлован служит водопоем для скота. Также он обеспечивает необходимый уровень воды в поземных скважинах. Ими для питья пользуется население.аким Шилийского сельского округа Ербол Досмаганбетов

По словам чиновников, при вводе гидротехнического сооружения в эксплуатацию изъянов не нашли.

До этого никаких нареканий не было. Сам был на месте при сдаче объекта. Подрядчик выполнил работу без отклонений от проектной документации. Сейчас мы создадим рабочую группу и выедем на осмотр плотины. Если увидим недочеты, попросим подрядную организацию их устранить. У дамбы три года гарантийного обслуживания. замакима Джангельдинского района Айдарлы Талпаков

В Джангельдинском районе это уже второй случай, когда дамбе необходим ремонт. В поселке Ахмета Байтурсынулы плотину, которая не прослужила и года, размыло во время весеннего паводка. Там тоже ждут от подрядчика устранения проблемы по гарантийному обслуживанию.

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