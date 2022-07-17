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Казахстанский офицер и россиянка предотвратили трагедию в Боровом

Старлей спас семью в Боровом Фото: Минобороны РК
Мужчина с пятилетним сыном плавали в озере Большое Чебачье в Щучинско-Боровской курортной зоне. Они не могли вернуться на берег, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский военнослужащий Ескендир Касымбай и жительница Тюмени Полина Савельева кинулись к мужчине с ребенком и помогли вернуться на берег.

Выяснилось, что Полина Савельева – профессиональная пловчиха. Благодаря совместным действиям молодым людям удалось взять ситуацию под контроль и начать движение к берегу.

Мужчина через некоторое время стал плыть самостоятельно, но уже недалеко от берега выбился из сил и начал тонуть. Ему своевременно оказали дополнительную помощь.

Плыть туда было не особо тяжело, на обратном пути уже чувствовалась усталость рук и ног, появилась одышка, но помогла физическая подготовка, и я справился. Девушка, которая участвовала со мной в спасении, занималась плаванием. Так что спорт помог нам.Старший лейтенант Ескендир Касымбай

В своем поступке молодой офицер не видит никакого геройства. Отмечается, что инцидент случился 14 июля, и о поступке стало известно только после благодарности спасенных в соцсетях.

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