Казахстанский офицер и россиянка предотвратили трагедию в Боровом

Мужчина с пятилетним сыном плавали в озере Большое Чебачье в Щучинско-Боровской курортной зоне. Они не могли вернуться на берег, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский военнослужащий Ескендир Касымбай и жительница Тюмени Полина Савельева кинулись к мужчине с ребенком и помогли вернуться на берег.

Выяснилось, что Полина Савельева – профессиональная пловчиха. Благодаря совместным действиям молодым людям удалось взять ситуацию под контроль и начать движение к берегу.

Мужчина через некоторое время стал плыть самостоятельно, но уже недалеко от берега выбился из сил и начал тонуть. Ему своевременно оказали дополнительную помощь.

Плыть туда было не особо тяжело, на обратном пути уже чувствовалась усталость рук и ног, появилась одышка, но помогла физическая подготовка, и я справился. Девушка, которая участвовала со мной в спасении, занималась плаванием. Так что спорт помог нам. Старший лейтенант Ескендир Касымбай

В своем поступке молодой офицер не видит никакого геройства. Отмечается, что инцидент случился 14 июля, и о поступке стало известно только после благодарности спасенных в соцсетях.