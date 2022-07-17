Дебют Фирузы Шариповой в ММА: известна соперница

Чемпионка мира по боксу по версии IBA и WBU, казахстанка Фируза Шарипова назвала имя соперницы по дебютному бою в смешанных единоборствах ММА, сообщает Zakon.kz.

Шарипова опубликовала афишу боя в Instagram.

Ее соперницей станет победительница первенства России по греплингу и панкратиону Карина Ондасынова.

Рекорд Карины в ММА – два боя, две победы.

Бой состоится на турнире Alash Pride 75 в Нур-Султане, который пройдет 30 июля.

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