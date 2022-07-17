На Камчатке разбился вертолет, никто не выжил

На борту вертолета был бывший биатлонист сборной России Игорь Малиновский. Он управлял авиасудном, сообщает Zakon.kz.

Вертолет Robinson, следовавший по маршруту от кальдеры вулкана Узон в село Мильково, перестал выходить на связь на Камчатке в субботу, 16 июля, сообщает РИА Новости.

Пропавший борт обнаружил экипаж попутного вертолета 17 июля в районе перевала Семячик, в 13 километрах от вулкана Узон.

По данным регионального главка МЧС, никто из находившихся на борту не выжил. Союз биатлонистов России подтвердил гибель спортсмена.