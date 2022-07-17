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Стали известны подробности падения детей с аттракциона в Атырау

аттракцион Фото: pixabay
Руководитель отдела внутренних и внешних коммуникаций Департамента полиции Мейірім Ердаулет рассказала о том, что серьезно никто из детей не пострадал, передает Zakon.kz.
16 июля около 22:30 детский аттракцион тронулся после посадки детей, а чуть позже остановился и оборвался. Сразу же была вызвана скорая помощь. Серьезно пострадавших нет. Ведется расследование по статье 141 Уголовного кодекса РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей», – сообщила Ердаулет.

Кроме того, пресс-секретарь областного Управления здравоохранения Айша Кенжемуратова рассказала, что четверо детей госпитализированы в детскую больницу.

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После полного обследования в связи с отсутствием серьезных травм они отправлены домой. Тем не менее дети находятся под наблюдением участковых врачей.

Расписка от родителей получена, претензий с их стороны нет. Дети будут находиться под нашим контролем в течение трех дней. Причины и последствия будут сообщены дополнительно по окончании проверки. Игровая площадка пока закрыта, – сообщил управляющий детской игровой площадкой «Керемет жағалау» Манас Сериккалиев.

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