Казахстанка Нора Джеруто прошла в финал ЧМ по легкой атлетике

Джеруто в беге на 3000 метров с препятствиями пришла к финишу первой с результатом 9:01.54, передает Zakon.kz.

В случае победы спортсменки, у Казахстана будет первая в истории золотая медаль ЧМ.

26-летняя натурализованная кенийка получила казахстанский паспорт в 2018 году. Но строгие правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) предусматривают ряд пунктов, которые нужно выполнить, чтобы сменить именно спортивное гражданство.

Спустя четыре года, 30 января 2022 года, IAAF дал добро кенийке выступать за Казахстан.

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