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Грузовик столкнулся с самосвалом на трассе Актау – Жанаозен, пострадал водитель

авария Фото: скриншот видео
Авария произошла вечером 15 июля. Водитель грузовика с цистерной Volvo FH не справился с рулевым управлением и столкнулся со стоящим на дороге самосвалом ЗИЛ-ММЗ-554М. От удара последнего откинуло за дорожное ограждение, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», пострадал один человек. Его доставили в Мангистаускую областную больницу и оказали медицинскую помощь. Пациент отпущен домой.

На водителя Volvo FH составлен протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Ему грозит штраф от 20 до 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок от шести до девяти месяцев.

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