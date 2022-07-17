Четыре тонны арбузов разбились из-за массового ДТП в Шымкенте

Авария произошла около 14:00 на пересечении улиц Жиделибайсын и Шардара, передает Zakon.kz.

Как сообщает otyrar.kz, восемь машин столкнулись и перекрыли проезжую часть, чем вызвали затор на дороге.

По предварительной информации, у грузовика марки Howo внезапно отказали тормоза.

В результате ДТП пострадали пассажир «Газели» и водитель Howo.

Кузов «Газели» был доверху набит арбузами: все четыре тонны оказались вдребезги разбиты и разбросаны по дороге.