Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Четыре тонны арбузов разбились из-за массового ДТП в Шымкенте

разбитые арбузы Фото: скриншот видео
Авария произошла около 14:00 на пересечении улиц Жиделибайсын и Шардара, передает Zakon.kz.

Как сообщает otyrar.kz, восемь машин столкнулись и перекрыли проезжую часть, чем вызвали затор на дороге.

По предварительной информации, у грузовика марки Howo внезапно отказали тормоза.

В результате ДТП пострадали пассажир «Газели» и водитель Howo.

Кузов «Газели» был доверху набит арбузами: все четыре тонны оказались вдребезги разбиты и разбросаны по дороге.

Читайте также

Грузовик столкнулся с самосвалом на трассе Актау – Жанаозен, пострадал водитель

Женщина получила ожоги в результате пожара в Атырау

Стали известны подробности падения детей с аттракциона в Атырау

Елена Беляева
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
Нур-Султан
Жара до +42°C, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
Избиение девушки в центре Алматы
Жительницу Алматы избили в центре города
казахстанские студенты в России
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам
Фотография с первенцем
Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном
сахар дефицит решения Казахстан
Выговор за сахар – как решит проблему Карашукеев
кого кусают комары
Врач сообщила, кого больше всех любят кусать комары
Болат Ачкулаков строительство АЭС
Казахстан примет участие в образовательной программе США по АЭС
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления