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Употребление малины поможет снизить вес – врач

ягода Фото: pixabay
Эндокринолог Антон Поляков рассказал о том, что малина снижает воспалительные процессы в организме и способна снизить вес за счет мочегонного эффекта, передает Zakon.kz.

В интервью «Вечерней Москве» специалист отметил, что избыточный вес может являться результатом хронической болезни. Ограниченное потребление малины поможет снизить воспалительный процесс и усилить мочегонный эффект, за счет чего цифра на весах пойдет вниз. При этом эндокринолог предупредил, что есть ягоду в неограниченных количествах нельзя.

Чрезмерное употребление малины провоцирует увеличение фруктозы в организме человека, что может неблагоприятно сказаться на функции печени. Если организм и без того постоянно сталкивается с токсической нагрузкой, то это влечет за собой детоксикацию. Антон Поляков

Кроме того, употребление термически необработанной малины поможет сохранить ее ценные свойства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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