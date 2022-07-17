Употребление малины поможет снизить вес – врач

Эндокринолог Антон Поляков рассказал о том, что малина снижает воспалительные процессы в организме и способна снизить вес за счет мочегонного эффекта, передает Zakon.kz.

В интервью «Вечерней Москве» специалист отметил, что избыточный вес может являться результатом хронической болезни. Ограниченное потребление малины поможет снизить воспалительный процесс и усилить мочегонный эффект, за счет чего цифра на весах пойдет вниз. При этом эндокринолог предупредил, что есть ягоду в неограниченных количествах нельзя.

Чрезмерное употребление малины провоцирует увеличение фруктозы в организме человека, что может неблагоприятно сказаться на функции печени. Если организм и без того постоянно сталкивается с токсической нагрузкой, то это влечет за собой детоксикацию. Антон Поляков

Кроме того, употребление термически необработанной малины поможет сохранить ее ценные свойства.