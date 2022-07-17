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Два министра и экс-замспикера парламента пострадали при взрыве в Сомали

авто Фото: pixabay
Взрыв грузовика произошел у входа в отель Nur Dob рядом с президентским комплексом в Джоухаре. Всего пострадали не менее 15 человек, в том числе министры здравоохранения и по делам женщин, а также бывший заместитель спикера парламента автономной области Хиршабелле, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, взрыв нанес значительный ущерб зданию отеля и близлежащим домам.

Сообщается, что два человека погибли.

Ответственность за взрыв взяла радикальная группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»). Отмечается, что она базируется в Сомали и имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям «Аш-Шабаб».

* Запрещенная в РК организация

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