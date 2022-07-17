Два министра и экс-замспикера парламента пострадали при взрыве в Сомали

Фото: pixabay

Взрыв грузовика произошел у входа в отель Nur Dob рядом с президентским комплексом в Джоухаре. Всего пострадали не менее 15 человек, в том числе министры здравоохранения и по делам женщин, а также бывший заместитель спикера парламента автономной области Хиршабелле, передает Zakon.kz.

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