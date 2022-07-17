Финляндии грозит нехватка электроэнергии зимой 2023 года

К дефициту электроэнергии может привести отказ от российских энергоносителей, нефти и газа, передает Zakon.kz.

Европа отказывается от российского ископаемого топлива. При этом поиск альтернативных источников вызвал затруднения. Это означает, что регулирование и ограничение в энергетике может быть одним из возможных решений. Поскольку Европа готовится к холодам с регулированием энергопотребления, вполне возможно, что Финляндия столкнется с аналогичными ограничениями, – говорится в публикации телеканала YLE.

Предполагается, что отключение электроэнергии будет проводиться максимум на два часа в сутки.

При этом, пишет ТАСС, в компании-операторе электросетей страны Fingrid заявили, что отключение электроэнергии – крайняя мера, к которой планируется прибегать лишь в чрезвычайных ситуациях.