Ситуация в Украине: Папа Римский призвал Киев и Москву к переговорам, в Греции разбился украинский самолет

В Великобритании заявили, что РФ будет угрозой для Королевства еще несколько десятилетий. Начальник штаба обороны ВС страны адмирал Радакин считает, что «сейчас угроза усилилась из-за вторжения в Украину».

Германия восстановит функционирование 16 неактивных ТЭС, работающих на угле и нефти, а также продлит срок эксплуатации еще для 11, заявил канцлер ФРГ Шольц. Решение вызвано сокращением поставок энергоносителей из РФ.

Зампред Совбеза РФ Медведев, комментируя сроки военных действий России в Украине, заявил, что «такие действия не носят моментального характера, есть определенные планы, каким образом разворачиваются такие операции».

Папа Римский Франциск, который собирается посетить Украину и Россию, вновь призвал стороны конфликта к возобновлению переговоров.

Российский предприниматель Роман Абрамович добивается через суд выплаты более $1 млн от властей ЕС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» подала апелляцию на запрет своей деятельности, сообщила депутат Рады Совгиря.