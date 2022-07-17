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Ситуация в Украине: Папа Римский призвал Киев и Москву к переговорам, в Греции разбился украинский самолет

Украина Фото: unsplash
Восемь членов экипажа погибли во время авиакрушения украинского самолета в Греции. Предполагается, что он вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии. Сербский министр обороны заявил, что информация, будто оружие перевозилось в Украину, является «злонамеренной и ложной», передает Zakon.k

  • В Великобритании заявили, что РФ будет угрозой для Королевства еще несколько десятилетий. Начальник штаба обороны ВС страны адмирал Радакин считает, что «сейчас угроза усилилась из-за вторжения в Украину».

  • Германия восстановит функционирование 16 неактивных ТЭС, работающих на угле и нефти, а также продлит срок эксплуатации еще для 11, заявил канцлер ФРГ Шольц. Решение вызвано сокращением поставок энергоносителей из РФ.

  • Зампред Совбеза РФ Медведев, комментируя сроки военных действий России в Украине, заявил, что «такие действия не носят моментального характера, есть определенные планы, каким образом разворачиваются такие операции».

  • Папа Римский Франциск, который собирается посетить Украину и Россию, вновь призвал стороны конфликта к возобновлению переговоров.

  • Российский предприниматель Роман Абрамович добивается через суд выплаты более $1 млн от властей ЕС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

  • Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» подала апелляцию на запрет своей деятельности, сообщила депутат Рады Совгиря.

  • Советник главы офиса Зеленского Арестович вслед за Минобороны Украины заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

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