Ситуация в Украине: Папа Римский призвал Киев и Москву к переговорам, в Греции разбился украинский самолет
В Великобритании заявили, что РФ будет угрозой для Королевства еще несколько десятилетий. Начальник штаба обороны ВС страны адмирал Радакин считает, что «сейчас угроза усилилась из-за вторжения в Украину».
Германия восстановит функционирование 16 неактивных ТЭС, работающих на угле и нефти, а также продлит срок эксплуатации еще для 11, заявил канцлер ФРГ Шольц. Решение вызвано сокращением поставок энергоносителей из РФ.
Зампред Совбеза РФ Медведев, комментируя сроки военных действий России в Украине, заявил, что «такие действия не носят моментального характера, есть определенные планы, каким образом разворачиваются такие операции».
Папа Римский Франциск, который собирается посетить Украину и Россию, вновь призвал стороны конфликта к возобновлению переговоров.
Российский предприниматель Роман Абрамович добивается через суд выплаты более $1 млн от властей ЕС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» подала апелляцию на запрет своей деятельности, сообщила депутат Рады Совгиря.
Советник главы офиса Зеленского Арестович вслед за Минобороны Украины заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».