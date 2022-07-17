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Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров в Европе

степь Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сильные ветры и жаркая сухая погода препятствуют усилиям спасателей по тушению пожара, бушующего в сосновых лесах Франции, а также в Португалии, Испании, Греции, Венгрии и Хорватии, передает Zakon.kz.

Экологи связывают ранний сезон пожаров с изменением климата.

Пока выбросы парниковых газов не снизят до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, будут происходить чаще и длиться дольше, – цитируют «Известия» представителя Института Пьера-Симона-Лапласа в Сорбоннском университете Роберта Воарда.

Отмечается, что около 3 тыс. пожарных в департаменте Жиронда при поддержке сбрасывающих воду самолетов ведут борьбу с лесным пожаром на юге Франции, стремясь спасти как можно больше домов. Огонь охватил более 10 тыс. га. Более 14 тыс. человек были вынуждены спасаться от огня в аварийных убежищах. При этом в южной части Франции температура воздуха продолжает прогреваться и вскоре достигнет 41 градуса, а на северо-западе страны – 35. Кроме того, 18 июля ожидаются температурные рекорды.

В Португалии более 1 тыс. пожарных вместе с обычными гражданами пытаются не подпустить огонь к жилым постройкам. Первым смертельным исходом в стране в этом году стала гибель пилота пожарного самолета.

Спасательные службы Испании пытаются локализовать несколько пожаров, которые сожгли около 7400 га земли. На юге Андалусии пришлось эвакуировать около 3 тыс. человек. Пожарные также пытались взять под контроль возгорание, возникшее в результате удара молнии в западно-центральном районе Лас-Хурдес. Сообщалось, что из-за последствий сильной жары в стране за несколько дней умерли более 240 человек.

Северная Италия столкнулась с сильнейшей за 70 лет засухой: в стране пересохла река По, протекающая недалеко от Турина. Во многих частях страны температура достигнет 40 градусов. Такая температура, по прогнозам, продержится еще как минимум неделю.

Как уточняется, в ближайшее время жара может дойти и до Великобритании. По словам метеорологов, 18 июля с 80% вероятностью воздух в стране прогреется до 38,7 градуса, что будет близко к абсолютному температурному рекорду. Людей уже предупредили, что нужно быть максимально осторожными. Кроме того, говорится в публикации, местные врачи заявили о неготовности больниц к развитию ситуации.

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