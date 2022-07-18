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Шесть человек погибли из-за наводнения на юго-западе Китая

наводнение Фото: pixabay
Также 12 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в провинции Сычуань, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, чрезвычайная ситуация возникла на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда. В зоне бедствия находятся 22,3 тыс. человек. В ряде мест серьезно повреждены дороги и линии электропередач.

Отмечается, что власти направили спасателей и медиков в районы, пострадавшие от мощных ливней. Ведутся поиски пропавших жителей. 

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