Кому стоит воздержаться от кисломолочных продуктов, рассказала врач

Эндокринолог Полина Королева посоветовала осторожнее употреблять кисломолочные продукты, передает Zakon.kz.

Кисломолочные продукты – кефир, творог, сметана, ряженка, простокваша и йогурт – не рекомендованы при повышенной кислотности желудка. Их также не стоит есть натощак, поскольку вырабатывающийся желудочный сок будет только раздражать желудок, – заявила Королева в беседе с «Газетой.ru».

По словам диетолога, сложности с употреблением молочных и кисломолочных продуктов могут быть у людей с непереносимостью лактозы, что является распространенным явлением во взрослом возрасте.

Эволюция распорядилась так, что цельное молоко, как правило, перестает усваиваться у взрослых. Попробуйте выпить стакан молока. Если после этого появляется вздутие или метеоризм, велика вероятность, что у вас лактазная недостаточность, – отметила специалист.

По ее словам, при лактазной недостаточности многие люди могут употреблять кисломолочные продукты в небольших дозах, так как молочного сахара (лактозы) в них содержится мало. Однако бывают и случаи, когда даже умеренное употребление кисломолочных продуктов при лактазной недостаточности имеет неприятные последствия. Столкнувшимся с этой проблемой людям врач посоветовала обратить внимание на безлактозные молочные продукты.