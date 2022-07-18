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Кому стоит воздержаться от кисломолочных продуктов, рассказала врач

творог Фото: pixabay
Эндокринолог Полина Королева посоветовала осторожнее употреблять кисломолочные продукты, передает Zakon.kz.
Кисломолочные продукты – кефир, творог, сметана, ряженка, простокваша и йогурт – не рекомендованы при повышенной кислотности желудка. Их также не стоит есть натощак, поскольку вырабатывающийся желудочный сок будет только раздражать желудок, – заявила Королева в беседе с «Газетой.ru».

По словам диетолога, сложности с употреблением молочных и кисломолочных продуктов могут быть у людей с непереносимостью лактозы, что является распространенным явлением во взрослом возрасте.

Эволюция распорядилась так, что цельное молоко, как правило, перестает усваиваться у взрослых. Попробуйте выпить стакан молока. Если после этого появляется вздутие или метеоризм, велика вероятность, что у вас лактазная недостаточность, – отметила специалист.

По ее словам, при лактазной недостаточности многие люди могут употреблять кисломолочные продукты в небольших дозах, так как молочного сахара (лактозы) в них содержится мало. Однако бывают и случаи, когда даже умеренное употребление кисломолочных продуктов при лактазной недостаточности имеет неприятные последствия. Столкнувшимся с этой проблемой людям врач посоветовала обратить внимание на безлактозные молочные продукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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