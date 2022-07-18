Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Суд США временно заблокировал допуск трансгендеров к женским видам спорта

Белый дом США Фото: pixabay
Суд Восточного округа Теннеси временно заблокировал распоряжение администрации президента США Джо Байдена, позволяющее трансгендерам выступать на соревнованиях, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, судья Чарльз Этчли наложил временный запрет после того, как группа из 20 генеральных прокуроров подала в прошлом году иск, в котором указала, что директива федерального правительства идет вразрез с законами штатов и может привести к потере финансирования.

Отмечается, что 58% американцев, согласно опросу, выступают против того, чтобы допускать трансгендеров до соперничества с женщинами на соревнованиях в колледжах и в профессиональном спорте, 55% придерживаются такого же мнения в отношении школьных соревнований. Всего три из 10 американцев полагают, что трансгендерных участников следует допускать до состязаний с женщинами.

Читайте также

Ситуация в Украине: Папа Римский призвал Киев и Москву к переговорам, в Греции разбился украинский самолет

Финляндии грозит нехватка электроэнергии зимой 2023 года

Два министра и экс-замспикера парламента пострадали при взрыве в Сомали

Елена Беляева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
Нур-Султан
Жара до +42°C, шквал и гроза ожидаются в Казахстане
Избиение девушки в центре Алматы
Жительницу Алматы избили в центре города
Фотография с первенцем
Мария Шарапова показала фото с новорожденным сыном
казахстанские студенты в России
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам
сахар дефицит решения Казахстан
Выговор за сахар – как решит проблему Карашукеев
кого кусают комары
Врач сообщила, кого больше всех любят кусать комары
директор нацмузея РК
В Нацмузее заявили о непричастности Мухамедиулы к новому эпизоду хищения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления