Суд США временно заблокировал допуск трансгендеров к женским видам спорта

Суд Восточного округа Теннеси временно заблокировал распоряжение администрации президента США Джо Байдена, позволяющее трансгендерам выступать на соревнованиях, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, судья Чарльз Этчли наложил временный запрет после того, как группа из 20 генеральных прокуроров подала в прошлом году иск, в котором указала, что директива федерального правительства идет вразрез с законами штатов и может привести к потере финансирования.

Отмечается, что 58% американцев, согласно опросу, выступают против того, чтобы допускать трансгендеров до соперничества с женщинами на соревнованиях в колледжах и в профессиональном спорте, 55% придерживаются такого же мнения в отношении школьных соревнований. Всего три из 10 американцев полагают, что трансгендерных участников следует допускать до состязаний с женщинами.