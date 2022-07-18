Александр Бублик проиграл в финале ATP 250

На пути к финалу Бублик одолел австралийца Джэйсона Каблера, британца Энди Маррея, американца Джека Сока. В карьере казахстанца это был шестой финал ATP, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл пятый финал в карьере, уступив в финале турнира ATP 250 в Ньюпорте (США) американцу Максиму Кресси, передает рrosports.kz.

Бублик проиграл оппоненту со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 2 часа 23 минут.

Александр Бублик десять раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех возможных. На счету Максима Кресси тринадцать эйсов, тринадцать двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

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