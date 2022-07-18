Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились

20 лет назад Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались, не дойдя до алтаря. Сейчас звездная пара решилась на супружество, сообщает Zakon.kz.

Голливудская пара Джей Ло и Бен Аффлек обручились, сообщает StarHit.

16 июля артисты получили разрешение на брак в штате Невада, теперь звезды официально муж и жена.

Сообщается, что 49-летний Аффлек и 52-летняя Лопес устроили торжество в стиле Лас-Вегаса. Также отмечается, что певица взяла фамилию Бена Аффлека.

Сейчас молодожены готовятся к переезду в Беверли-Хиллз. Особняк обошелся звездам в 60 млн долларов, ранее там жил голливудский актер Дэнни Де Вито с бывшей женой.