1477 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 июля сообщили в Минздраве. Больше всего заболевших в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 493;

в Алматы – 573;

в Шымкенте – 66;

в Акмолинской области – 30;

в Актюбинской области – 6;

в Алматинской области – 91;

в Атырауской области – 30;

в ВКО – 8;

в Жамбылской области – 59;

в ЗКО – 19;

в Карагандинской области – 33;

в Костанайской области – 6;

в Кызылординской области – 22;

в Мангистауской области – 6;

в Павлодарской области – 10;

в СКО – 5;

в Туркестанской области – 20.

Всего в стране подтверждено 1 318 044 случая.

За тот же период 316 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 76;

в Алматы – 232;

в Кызылординской области – 5;

в Павлодарской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 295 754 человека.