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1477 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Казахстан Коронавирус 18 июля Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 июля сообщили в Минздраве. Больше всего заболевших в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 493;

  • в Алматы – 573;

  • в Шымкенте – 66;

  • в Акмолинской области – 30;

  • в Актюбинской области – 6;

  • в Алматинской области – 91;

  • в Атырауской области – 30;

  • в ВКО – 8;

  • в Жамбылской области – 59;

  • в ЗКО – 19;

  • в Карагандинской области – 33;

  • в Костанайской области – 6;

  • в Кызылординской области – 22;

  • в Мангистауской области – 6;

  • в Павлодарской области – 10;

  • в СКО – 5;

  • в Туркестанской области – 20.

Всего в стране подтверждено 1 318 044 случая.

За тот же период 316 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 76;

  • в Алматы – 232;

  • в Кызылординской области – 5;

  • в Павлодарской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 295 754 человека.

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