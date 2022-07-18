«Кайрат» и «Тараз» одержали волевые победы и вышли в лидеры Кубка Казахстана

Футбольные клубы «Кайрат» и «Тараз» возглавили таблицу Кубка Казахстана после двух туров в своих группах. Оба клуба сумели выиграть свои поединки, проигрывая по ходу матча соперникам. Алматинский клуб добился героического успеха, играя вдесятером и в гостях, сообщает Zakon.kz.

В матче второго тура Кубка Казахстана «Кайрат» играл на выезде с «Атырау» и к началу матча остался в меньшинстве – был удален вратарь гостей Данил Устименко, который недозволенным приемом в штрафной остановил футболиста «Атырау» Юрия Завезённого. Пенальти реализовал игрок западноказахстанцев Матеус Бисси. Алматинцы, играя вдесятером, все же дали бой хозяевам поля, и веское слово высказала молодежь «Кайрата».

Сначала Андрей Ульшин сравнял счет, затем Адилет Садыбеков вывел гостей вперед. Далее защитник алматинцев Виктор Васин довел результат до 3:1, а Матеус Бисси сократил разрыв, но на большее хозяев не хватило. 3:2 — «Кайрат» увозит ценные три очка и уверенную молодежь.

«Тараз» принимал у себя дома «Мактаарал» из Туркестанской области, и, проигрывая 0:1, все же сумел выровнять счет и во втором тайме отпраздновать успех в южном дерби – 4:2.

Таким образом, «Кайрат», «Тараз» и «Кайсар» из Кызылординской области не потеряли очков в двух турах Кубка Казахстана. Они набрали по шесть очков, и каждый из этих трех клубов лидирует в своих подгруппах.

Остальные результаты второго тура Кубка Казахстана:

«Астана» – «Шахтер» – 5:2;

«Тобол» – «Актобе» – 2:1;

«Акжайык» – «Каспий» – 3:1;

«Ордабасы» – «Аксу» – 2:0;

«Туран» – «Жетысу» – 3:0.

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