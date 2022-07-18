К чему приводит регулярный недосып

При дефиците сна возрастает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также появления других негативных побочных эффектов, передает Zakon.kz.

Главные последствия регулярного недосыпа назвали ученые, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Недостаток сна способен привести к дефициту эпизодической памяти и бдительности. Этот эффект может продолжаться и после двух-трех ночей восстановительного сна. Он сохраняется, даже если человек чувствует себя менее уставшим и восполнившим дефицит сна.

При недосыпе человек теряет способность адекватно оценивать, как на него влияет нехватка сна. Иными словами, вам может казаться, что вы чувствуете себя нормально, хотя на деле это не так. Из-за этого сложнее понять, восстановились ли вы после недосыпа или дефицит нужно восполнять дальше.

Недосып вызывает нейродегенеративные заболевания — к ним относятся болезни Альцгеймера и Паркинсона. Недостаток сна способен снижать уровень тестостерона у мужчин. Люди, которые спят менее шести часов в сутки, на 30% больше других склонны к ожирению.