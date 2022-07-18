По делу в отношении экс-руководителей КНБ в страну вернули 3 млн долларов

Фото: Zakon.kz

В Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов рассказали о возвращении в Казахстан 3 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

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