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По делу в отношении экс-руководителей КНБ в страну вернули 3 млн долларов

КНБ возврат Казахстана активы Фото: Zakon.kz
В Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов рассказали о возвращении в Казахстан 3 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено порядка 3 млн долларов.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Ранее стало известно, что в июле состоялось заседание рабочей группы комиссии по возврату активов.

Кроме того, в ходе заседания было озвучено, что восемь земельных участков Храпунова в ВКО конфискуют.

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Анастасия Московчук
Генеральная прокуратура КНБ Казахстан
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