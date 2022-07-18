По делу в отношении экс-руководителей КНБ в страну вернули 3 млн долларов
Фото: Zakon.kz
В Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов рассказали о возвращении в Казахстан 3 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено порядка 3 млн долларов.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Ранее стало известно, что в июле состоялось заседание рабочей группы комиссии по возврату активов.участков Храпунова в ВКО конфискуют.
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