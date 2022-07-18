Монополисты в Казахстане незаконно получили 140 млрд тенге

Фото: Zakon.kz

На заседании рабочей группы комиссии по возврату активов стало известно, что выявлены факты получения незаконного монопольного дохода на 140 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: