Монополисты в Казахстане незаконно получили 140 млрд тенге
Фото: Zakon.kz
На заседании рабочей группы комиссии по возврату активов стало известно, что выявлены факты получения незаконного монопольного дохода на 140 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
В июле департаментом экономических расследований Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Казфосфат» в связи с извлечением монопольного дохода на сумму 697 млн тенге (по ст. 221 УК РК), – сообщили в комиссии.
Сейчас ведутся анализы и досудебные расследования.
11 июля в 20:00 на заводе минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» в Таразе произошел единовременный выброс. Позже в компании сообщили, что жителям города ничего не угрожает.
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