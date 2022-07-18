Cанаторий «Казахстан» вернут государству

В комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов рассказали, что санаторий «Казахстан» вернут государству, сообщает Zakon.kz.

В июне удовлетворен протест Генпрокуратуры на судебный акт, по которому ранее за невозврат кредита в сумме 2,6 млрд тенге государство лишилось права собственности на санаторий «Казахстан» стоимостью 12 млрд тенге в пользу АО «Народный банк», – заявили в комиссии.

15 мая 2020 года в МВД сообщили, что по подозрению в крупных хищениях задержан бывший руководитель санатория «Казахстан» Султан Казбек. Отмечалось, что он в 2013 году под предлогом реконструкции и капитального ремонта здания санатория предоставил в банк недостоверные сведения о завышенной доходности и получил кредит на сумму 2,6 млрд тенге. В дальнейшем он использовал различные финансовые схемы и обналичивал деньги через лжепредприятия. Таким образом он похитил 974 млн тенге.

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4 мая в Алматы вынесли приговор бывшему руководителю санатория «Казахстан» Казбеку Султану и его дочери Аяне Бейсебаевой. Казбека Султана осудили к 10 годам колонии, его дочь – к семи.