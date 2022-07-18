Более 5 млн долларов и 200 тысяч евро конторы «Олимп» переводят в Нацбанк

В комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов поделились подробностями по делу букмекерской конторы «Олимп», сообщает Zakon.kz.

В настоящее время идет процедура перевода в Национальный банк 5,5 млн долларов и 200 тыс. евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц БК «Олимп», — уточнили в комиссии.

Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 6 июня 2022 года о переводе в колонию-поселение (облегчение условий содержания) руководителя этой букмекерской конторы, причинившего ущерб на 95 млрд тенге.