Димаш Кудайберген со сцены поздравил поклонницу с днем рождения

Комментаторы незамедлительно откликнулись на видео:

один из невероятных моментов концерта;

момент, когда сердце поет и отчаянно бьется, а душа ликует!

Димаш — ты прелесть;

наш любимый всеми Димаш, спасибо за внимание к своим слушателям;

да, было столько незабываемых моментов для всех и особенно для Аринды!