Димаш Кудайберген со сцены поздравил поклонницу с днем рождения
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген поделился c фанатами фрагментом с концертного тура ARNAU на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На кадрах певец исполнил поздравительную песню поклоннице, вышедшей к сцене с плакатом.
Приятные воспоминания от тура ARNAU. Я помню каждый момент этого тура, помню каждую страну, каждый город, помню лица всех своих слушателей и их реакцию после каждой песни. Это уже история, – гласит подпись к публикации.
Комментаторы незамедлительно откликнулись на видео:
один из невероятных моментов концерта;
момент, когда сердце поет и отчаянно бьется, а душа ликует!
Димаш — ты прелесть;
наш любимый всеми Димаш, спасибо за внимание к своим слушателям;
да, было столько незабываемых моментов для всех и особенно для Аринды!
спасибо за новое видео! Хорошей недели тебе!
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