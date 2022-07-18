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Димаш Кудайберген со сцены поздравил поклонницу с днем рождения

сцена поздравление артист Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген поделился c фанатами фрагментом с концертного тура ARNAU на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На кадрах певец исполнил поздравительную песню поклоннице, вышедшей к сцене с плакатом.

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Приятные воспоминания от тура ARNAU. Я помню каждый момент этого тура, помню каждую страну, каждый город, помню лица всех своих слушателей и их реакцию после каждой песни. Это уже история, – гласит подпись к публикации.

Комментаторы незамедлительно откликнулись на видео:

  • один из невероятных моментов концерта;

  • момент, когда сердце поет и отчаянно бьется, а душа ликует!

  • Димаш — ты прелесть;

  • наш любимый всеми Димаш, спасибо за внимание к своим слушателям;

  • да, было столько незабываемых моментов для всех и особенно для Аринды!

  • спасибо за новое видео! Хорошей недели тебе!

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