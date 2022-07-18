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Каково положение велокоманды «Астана» перед последней неделей «Тур де Франс»

Велоспорт Положение команды Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
На знаменитой французской веломногодневке «Тур де Франс» гонщикам осталось провести заключительную неделю. Astana Qazaqstan Team особо пока не блистает результатами и к решающей неделе подошла в ожидании положительных показателей, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский коллектив в командном зачете занимает 15-ю позицию, а его капитан Алексей Луценко расположился на 12-й позиции в генеральной классификации, с отставанием от датского лидера «Тур де Франс» 2022 года Йонаса Вингегорда на 12 минут и 23 секунды.

«Большая петля» заступила в решающую фазу, и третья неделя всегда считалась тяжелой. Уставших велосипедистов после дня отдыха снова ждут горные этапы. Здесь и решится судьба нынешней французской гонки.

Хватит ли лидеру «Астаны» Алексею Луценко сил и выносливости, чтобы выполнить первоначальную задачу, войти в Топ-10 общей классификации? Ответа на этот вопрос осталось ждать недолго.

Если казахстанцы ждут прорыва от Луценко, то мировая велообщественность пребывает в ожидании битвы действующего чемпиона «Тур де Франс» Тадея Подачара и внезапного «желтомаечника» Йонаса Вингегорда. Словенец проигрывает датчанину к началу третьей недели две минуты и 22 секунды, что отыграть будет нелегко.

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